الفساد الإداري يقتحم عالم الفن

بعد طول انقطاع عن اللقاءات التلفزيونية يستضيف برنامج البلاد على 218 الممثل والفنان “فرج عبدالكريم” للحديث عن قضايا فنية ثقافية اجتماعية ترتبط بالأوضاع السياسية والأمنية الراهنة.

الفنان فرج عبدالكريم وضع المؤشرات كلها على الضوء الأحمر بخصوص الحركة الفنية في مدينة بنغازي بشكل خاص وليبي عموما، كاشفا عن التفاصيل التي أدّت إلى تغييب الفن والأعمال الفنية بآلية ممنهج مرتبط بالفساد الإداري والمال.

كما أوضح جوانب عديدة في مسيرة الفن الذي مر بظروف سياسية انعكست على طبيعة الإنتاج الفني، واضعا الكثير من الأسباب التي تفسّر قلة جودة الأعمال الفنية المسرحية والتلفزيونية كما يراها.

وأشار الفنان “فرج عبدالكريم” لطبيعة الدور الذي يمارسه “الإخوان المسلمين” في احتكار الإنتاج الفني، وغياب ظاهرة النقد الفني التي جعلت المشهد الفني دون مستوى التطلعات.

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