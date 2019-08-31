مفوض الهجرة يدعو إلى “إجلاء طارئ” من ليبيا

دعا مفوض الهجرة ديميتريس أفراموبولوس، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة إجراء المزيد من عمليات الإجلاء الطارئ من ليبيا، مؤكدا دعوته إلى إعادة توطين اللاجئين الأكثر ضعفًا من مخيمات اللجوء في البلدان المؤقتة التي تم نقلهم إليها لتجنيبهم مخاطر الحرب الدائرة في ليبيا.

وفي حديثه لصحيفة دي فيلت الألمانية، حث أفراموبولوس دول الاتحاد الأوروبي على استقبال اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من ليبيا التي مزقتها الحرب إلى النيجر على وجه الخصوص، نظرا لقدرة النيجر على استضافتهم.

وقال أفراموبولوس “أدعو جميع الدول الأعضاء إلى تكثيف جهودهم لإعادة التوطين وتنفيذ التزاماتهم باستقبال اللاجئين في أقرب وقت ممكن”.

وبدأت النيجر بعد القمة الخامسة للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي في عام 2017، في قبول اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من ليبيا، كما عرضت رواندا أيضا استقبال الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، وهو ما رحب به أفراموبولوس.

ووفقًا لوكالة الأمم المتحدة للاجئين، تعهدت 14 دولة – بما في ذلك 10 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي – بإعادة توطين حوالي 6600 مهاجر تم إجلاؤهم من ليبيا إلى النيجر اعتبارًا من أغسطس، ولكن عملية إعادة التوطين تتقدم ببطء، حسبما ذكرت المنظمات غير الحكومية في وقت سابق من هذا العام.

وقال أفراموبولوس “يجب أن نجعل إعادة التوطين أولوية إذا أردنا دعم الدول الشريكة التي استقبلت اللاجئين”مضيفا “من المهم أيضًا تزويد اللاجئين الذين يرغبون في الذهاب إلى أوروبا بطرق آمنة للوصول إلى هدفهم، بحيث لا يستوجب عليهم العودة إلى طرق بحرية وبرية خطيرة وغير قانونية”.

وأضاف أفراموبولوس أنه قد تم إعادة توطين حوالي 35 ألف لاجئ في الاتحاد الأوروبي خلال العامين الماضيين مؤكدا أن هذا العدد يعد أعلى من أي وقت مضى.

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