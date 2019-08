المتوسط

قام وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا بصرف عدد من المركبات الآلية لصالح الإدارة العامة للدعم المركزي، وذلك بعد تجيزها.

وأوضحت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أنه سيتم توزيع المركبات الآلية على فروع ومكاتب الإدارة العامة للدعم المركزي بإشراف مدير الإدارة.

وتظهر الصور التي نشرتها الوزارة أن المركبات الآلية من أنواع مختلفة لمساعدة رجال الشرطة في عملهم.

