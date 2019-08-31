الهلال الأحمر يختتم دورة تدريبية لـ45 متطوعا في غات

اختتم الهلال الأحمر الليبي، بشعبة البركت فرع غات، فعاليات المخيم التدريبي لإعداد القادة الذي استهدف 45 مشاركا من المتطوعين تحت شعار (من أجل قيادة فعالة)، بحضور مسئولي فرع الهلال الأحمر الليبي غات وجمع من الشخصيات العامة وأعيان المنطقة.

وأوضح بيان للهلال الأحمر الليبي، أن المخيم تضمن طيلة الأيام التدريبية الأربعة العديد من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية حول حركة الهلال الأحمر ومجال الإسعافات الأولية، إذ تدرب المتطوعون على سيناريو يحاكي كيفية التدخل والاستجابة للحالات الحوادث.

ويهدف المخيم إلى رفع قدرات القادة بالشعبة في إطار الخطة التدريبية للهلال الأحمر بفرع غات، التي يسعى من خلالها أن تكون فرق الهلال الأحمر في الجاهزية للتعامل مع أي طارئ.

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