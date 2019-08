اختتام الدورة التدريبية لموظفي بلدية بنغازي

المتوسط

اُختتمت بمقر ديوان بلدية بنغازي الدورة التدريبية التي استهدفت موظفي البلدية بعنوان ( تداول البيانات والمعلومات في المؤسسة ) تحت إشراف إدارة الموارد البشرية بديوان البلدية وإلقاء المختصة في مجال التدريب الأستاذة رابحة تاكنس .

اشتملت الدورة على عدة عناصر خاصة بتداول البيانات أبرزها تعريف البيانات وأنواعها ومميزات استخدام قواعد البيانات وتعريف المعلومات والمقارنة مابين المعلومات والبيانات ومعالجة البيانات والحصول منها على معلومات وتطبيقها وتحويلها إلى معارف لمساعدة متخذي القرارات والتعرف على نظم المعلومات المستخدمة في المؤسسات للرفع من كفاءة الأداء الوظيفي للمستهدفين من الدورة في مجال تداول البيانات والمعلومات في المؤسسة .

