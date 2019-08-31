اخر مستجدات الأوضاع العسكرية بمحاور القتال في طرابلس

لا يزال الوضع الحذر هو المسيطر في محاور القتال جنوب العاصمة طرابلس، فالأوضاع على الأرض هادئة مع مناوشات بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق تستخدم فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

حيث نفذ سلاح الجو التابع للجيش الوطني عدة ضربات على تمركزات المجموعات المسلحة في وادي الربيع وعين زارة، إضافة إلى غارة جوية استهدفت تمركزا بالقرب من سجن الجندوبة أدى إلى مقتل عنصر وإصابة آخرين لقوات الوفاق.

أيضا شهد محور الخلاطات جنوب العاصمة اشتباكات بالأسلحة الثقيلة وسمع دوي انفجارات في محيطها، فيما أحرزت قوات الجيش الوطني تقدماً بسيطاً بمحاور العزيزية والسبيعه.