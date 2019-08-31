جهاز النهر يعلن عودة الكهرباء إلى محطات ضخ المياه بالحساونة

ليبيا – أعلن جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي عن وقوع هزة كهربائيه من المصدر يوم الخميس الماضي أدت إلى إطفاء الكهرباء علي جميع الآبار العاملة بحقول آبار منظومة الحساونة سهل الجفارة ( الحقل الشرقي) وفصل لمحطة الكهرباء المغدية لعدد 140 بئر وثلاث مضخات رئيسية فيما لم تتأثر بهذه الهزة الكهربائية حقلي الشمالي والجنوبي.

جهاز النهر الصناعي أشار بحسب المكتب الإعلامي التابع له إلى أنه تم التواصل بغرفة التحكم بمنظومة الحساونه سهل الجفاره في غرفة التحكم بشركة الكهرباء الذين قاموا بإعادة التيار الكهربائي الى الحقل الشرقي لتباشر فرق التشغيل بمنطقة حقول الآبار باعادة شحن المحطات وتشغيل الآبار.

ولفت إلى أنه لهذه اللحظه لازالت الفرق الفنيه بمنظومة الحساونه سهل الجفاره تبذل قصار جهدها دون توقف للتسريع بعودة المياه إلى مستحقيها في المدن والمناطق المجاورة لها.

وثمّن الجهاز جهود الفرق الفنيه والخدمية بمنظومة الحساونه سهل الجفار المتواصله من أجل أستمرار تدفق المياه إلى مستحقيها و لشركة الكهرباء لتعاونها المستمر مع جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي.