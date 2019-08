بسبب القمامة.. كارثة بيئية تهدد ورشفانة

المتوسط

حذر المجلس الاجتماعي ورشفانة من حدوث كارثة بيئية بسبب تراكم القمامة ومخلفات الحيوانات النافقة على امتداد أكثر من 2 كم في الطريق الممتدة من تقاطع مخازن الأسواق الى تقاطع البخاري بالنجيلة جنزور.

وتساءل المجلس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن دور أجهزة البيئة، والحرس البلدي، وشركة النظافة، والبلدية، مؤكدا أن مثل هذا التراكم يعتبر مصدر لانتشار الامراض و الأوبئة

وأضاف أنهم يعلمون أن مكب سيدي السائح مغلق بسبب الحرب، متابعا أن الحل البديل يكمن في حفر حفرة كبيرة و ردم المخلفات و القمامة مع وضع مواد كيميائية للقضاء على الجراثيم

