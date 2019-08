خارجية المؤقتة تبحث صيانة مبنى قصر الضيافة في البيضاء

المتوسط

عقدت لجنة العطاءات بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة اجتماعها الرابع، لبحث سبل تنفيذ مشروع صيانة مبنى قصر الضيافة في مدينة البيضاء.

وأعلنت وزارة الخارجية أن اللجنة تهدف للبدء في فض مظاريف مناقصة محدودة لصيانة مبنى قصر الضيافة رقم (2).

وأضافت الوزارة أنه تم خلال الاجتماع عرض ملفات الشركات المتقدمة للمشروع، مؤكدة على الإلتزام بكل ما يتعلق بالإجراءات الإدارية والقانونية وفق لائحة العقود الإدارية.

