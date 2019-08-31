مرض ” الصفراء نوع “A” ” على طاولة اجتماع الأجهزة الأمنية والصحية والخدمية بدرنة

درنة 31 أغسطس 2019 (وال)- عقد رئيس جهاز الأمن الداخلي بدرنة عقيد أشرف بن ناصر، اجتماعًا موسعًا ضم مدير عام مستشفى الوحدة إبراهيم عزوز، ومدير مكتب الشؤون الاجتماعية درنة أحميدة رزق.

هذا وناقش عقيد أشرف بن ناصر خلال الاجتماع الذي عقده بمكتبه بمقر الجهاز بمدينة درنة، بحضور مدير صندوق الضمان الاجتماعي درنة سلامة العدلي، ومدير إدارة الخدمات الصحية درنة شعيب بوفجرة، والناطق الرسمي باسم وزارة الصحة معتز الطرابلسي، جملة من المواضيع التي تخص القطاع الصحي بمدينة درنة.

وبحث عقيد أشرف بن ناصر إجراءات الرصد والتقصي الوبائي، بعد الإعلان عن ظهور عدد من حالات مصابة بمرض الصفراء نوع “A” بمدينة درنة وما جاورها، بالإضافة لوقوفه على الأوضاع الصحية بشكل عام، ومتابعة إجراءات الرصد والتقصي، وآلية اتخاذ إجراءات احترازية لاحتواء المرض.

كما ناقش عقيد أشرف بن ناصر التقارير الدورية، ومؤشرات مرض الصفراء، وفقًا لتقارير فرق الرصد والتقصي، وفرق الاستجابة السريعة بمدينة درنة وما جاورها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة.

واطلع رئيس جهاز الأمن داخلي خلال الاجتماع الذي حضره أيضًا مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية درنة خالد الشيخ، ومدير مكتب الأمراض السارية والرصد والتقصي الدكتور أحمد بالحاج.

وأكد مدير مكتب الرصد والتقصي الدكتور أحمد بالحاج، أن الحالات التي تم تسجيلها وفقًا للبلاغات الواردة لمرض الصفراء نوع “A”، بلغ عددها “17 ” حالة، وهي لا تُشكل خطرًا على المواطنين في مدينة درنة.

وأكد الدكتور أحمد بالحاج أنه على تواصل مستمر مع فرق الرصد والتقصي، وأنه لم تسجل حاليًا أي حالة وفاة إثر إصابة بمرض الصفراء.

وأشار الدكتور أحمد بالحاج إلى أنه في حال الإعلان رسميًا عن تفشي أي وباء، فإن وزارة الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة، ستعلن الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها لمنع انتشار المرض داخل ليبيا.

وطالب الحاضرون كافة وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي، بتحري الدقة والمصداقية في نقل وتداول مثل هذه الأخبار التي تنشر الرعب والخوف في مدينة درنة.

وأكد الحاضرون أن فرق الرصد والتقصي قائمة بدورها لاحتواء المرض يسير وفق برنامج المعد من قبل وزارة الصحة، والقطاع الصحي داخل المدينة، لحماية ووقاية المواطنين والأطفال من المرض. (وال- درنة) ر ت

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