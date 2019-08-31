صحفي أمريكي: تقرير غوتيريش حول ليبيا منحاز للإخوان المسلمين والمجلس الرئاسي

العنوان_ليبيا

اتهم صحفي أمريكي الأمم المتحدة بالتحيز لحكومة الوفاق وجماعة الإخوان المسلمين الممثلة في المجلس الرئاسي الليبي والمجلس الأعلى للدولة.

وقال الصحفي المختص بالشأن الليبي، جيمس ويلر، اليوم الجمعة، إن التقرير السنوي للأمين العام أنطونيو غوتيريش الذي صدر يوم أمس بشأن عمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تضمن انحيازًا واضحًا لطرف دون طرف في الأزمة الليبية.

وأشار ويلر، في سلسة تغريدات له على موقع تويتر، إلى أن التحيز المستمر للأمم المتحدة لصالح جماعة الإخوان المسلمين وحكومة الوفاق المدعومة من الإسلاميين في التقرير الجديد يتجلى في ذكر التقرير جماعة الإخوان المسلمين في الفقرة 6، قائلًا إن تصويت البرلمان الليبي في طبرق باعتبار الجماعة إرهابية، يفتقر إلى النصاب القانوني ويعتبر شكلًا من الاستقطاب الدائر حاليًا في ليبيا.

ويزعم التقرير أن نواب طرابلس الذين أعادت حكومة الوفاق تجميعهم ومنهم من لم يحلف اليمين، هم أكثر من النواب الذين صوتوا في طبرق لصالح الحرب.

وذكر أنه ورد في (الفقرة 9) من تقرير الأمم المتحدة أن المجلس الأعلى للدولة أعاد يوم 4 نيسان / أبريل، وبعد اندلاع الحرب، انتخاب خالد مشري كرئيس له، والذي أكد مجددًا دعم المجلس للحرب التي تخوضها حكومة الوفاق.

وبين ويلر أن الأمم المتحدة حذفت أن المشري ينتمي إلى الإخوان المسلمين ويترأس مجلسًا أنشأته المنظمة الدولية ذاتها.

وقال إن التقرير يشير في الفقرة الثالثة إلى أن القتال في طرابلس وحولها هذا العام أدى إلى ”تدمير البنية التحتية المدنية الحرجة“.

وشرح ويلر أن الحرب الدائرة حاليًا لم تحدث ضررًا كبيرًا يقترب ولو قليلًا من الدمار الذي أحدثته ميليشيات فجر ليبيا عام 2014، وخصوصًا تدميرها لمطار طرابلس، وهي الآن تقاتل لصالح حكومة الوفاق.

وقال إن التقرير لا يشير إلى وزير الداخلية في حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة، فتحي باشاغا، أحد قادة ميليشيات الإخوان المسلمين الذي برز في هجوم الميليشيا 2014، الذي دمر مطار طرابلس الدولي، حيث كان هذا أسوأ تدمير للبنية التحتية المدنية في ليبيا على الإطلاق.

وبين ويلر أن التقرير يبدي تخوفًا من التهديد من قبل فلول تنظيم داعش الإرهابي، من أجل إثارة القلق ومحاولة حشد الدعم لحكومة طرابلس، وهي حكومة غير منتخبة أنشأتها الأمم المتحدة، بينما فشل التقرير في تناول موضوع تنظيم القاعدة والإخوان المسلمين في المجلس الرئاسي.

وبخصوص مطار معتيقة، قال ويلر إن وصف وسائل الإعلام العالمية لمطار معتيقة باعتباره المطار الوحيد في طرابلس، ويتعرض لهجمات الجيش الوطني، مثير للسخرية، نظرًا لأن المطار هو قاعدة عسكرية لميليشيات حكومة الوفاق، ومعظم الهجمات ضده تاتي فعلًا من قبل ميليشيات أخرى تابعة للوفاق نفسها.

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