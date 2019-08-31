المريمي: “النواب” هو السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي إن بعض الدول بدأت تتفهم أن السلطة الشرعية في البلاد هي مجلس النواب.

وأوضح المريمي في تصريحاته لـ”سبوتنيك” أن حكومة الوفاق غير شرعية لاسيما أن الاتفاق لم يُضَمَّن في الإعلان الدستوري مشيرا إلى أن بعض الدول قد تعيد النظر في الأمر حيث يعد للاعتماد على الحكومة المؤقتة أو تشكيل حكومة جديدة في الفترة المقبلة.

يشار إلى أن وفدا من مجلس النواب كان قد توجه إلى الولايات المتحدة في يوليو الماضي لعقد لقاءات مع أعضاء بالكونغرس والإدارة الأمريكية.

هدفت الزيارة إلى شرح الوضع في ليبيا لأعضاء الكونغرس ولإدارة ترمب حيث التقى أعضاء من مجلس النواب بلجان مختلفة تابعة بإدارة ترمب، وعقدوا معهم سلسلة لقاءات قالوا إنها كانت جيدة وملبية للطموحات.

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