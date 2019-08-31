اخبار ليبيا الان

المريمي: “النواب” هو السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي إن بعض الدول بدأت تتفهم أن السلطة الشرعية في البلاد هي مجلس النواب.

وأوضح المريمي في تصريحاته لـ”سبوتنيك” أن حكومة الوفاق غير شرعية لاسيما أن الاتفاق لم يُضَمَّن في الإعلان الدستوري مشيرا إلى أن بعض الدول قد تعيد النظر في الأمر حيث يعد للاعتماد على الحكومة المؤقتة أو تشكيل حكومة جديدة في الفترة المقبلة.

يشار إلى أن وفدا من مجلس النواب كان قد توجه إلى الولايات المتحدة في يوليو الماضي لعقد لقاءات مع أعضاء بالكونغرس والإدارة الأمريكية.

هدفت الزيارة إلى شرح الوضع في ليبيا لأعضاء الكونغرس ولإدارة ترمب حيث التقى أعضاء من مجلس النواب بلجان مختلفة تابعة بإدارة ترمب، وعقدوا معهم سلسلة لقاءات قالوا إنها كانت جيدة وملبية للطموحات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك