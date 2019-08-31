بعد ظهور إصابات بالصفراء في درنة.. اجتماع لبحث إجراءات الرصد والتقصي الوبائي

عقد رئيس جهاز الأمن الداخلي بدرنة عقيد أشرف بن ناصر، اجتماعًا موسعًا ضم مدير عام مستشفى الوحدة إبراهيم عزوز، ومدير مكتب الشؤون الاجتماعية درنة أحميدة رزق ومدير مكتب الرصد والتقصي الدكتور أحمد بالحاج

وبينت وكالة الأنباء الليبية “البيضاء” أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر جهاز الأمن الداخلي بمدينة درنة، بحث إجراءات الرصد والتقصي الوبائي، بعد الإعلان عن ظهور عدد من حالات مصابة بمرض الصفراء نوع “A” بمدينة درنة وما جاورها بالإضافة إلى الوقوف على الأوضاع الصحية بشكل عام، ومتابعة إجراءات الرصد والتقصي، وآلية اتخاذ إجراءات احترازية لاحتواء المرض.

كما ناقش بن ناصر التقارير الدورية، ومؤشرات مرض الصفراء، وفقًا لتقارير فرق الرصد والتقصي، وفرق الاستجابة السريعة بمدينة درنة وما جاورها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة.

وأكد مدير مكتب الرصد والتقصي أن الحالات التي تم تسجيلها وفقًا للبلاغات الواردة لمرض الصفراء نوع “A”، بلغ عددها “17 ” حالة، وهي لا تُشكل خطرًا على المواطنين في مدينة درنة موضحا أنه على تواصل مستمر مع فرق الرصد والتقصي، وأنه لم تسجل حاليًا أي حالة وفاة إثر إصابة بمرض الصفراء مشيرا إلى أنه في حال الإعلان رسميًا عن تفشي أي وباء، فإن وزارة الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة، ستعلن الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها لمنع انتشار المرض داخل ليبيا.

وشدد المشاركون في الاجتماع على أن فرق الرصد والتقصي قائمة بدورها لاحتواء المرض مبينين أنهم يعملون وفق البرنامج المعد من قبل وزارة الصحة، والقطاع الصحي داخل المدينة، لحماية ووقاية المواطنين والأطفال من المرض.

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