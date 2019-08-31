الفاندي: أبناء قبائل ترهونة جاهزون لصد أي هجوم على مدينتهم

ليبيا – أكد رئيس مجلس مشائخ ترهونة الشيخ صالح فاندي جاهزية أبناء قبائل ترهونة كافة لصد أي هجوم محتمل من قبل من وصفهم بـ “مليشيات بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق”.

تصريح الفاندي جاء وفقاً لوكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة رداً على تصريح مصطفى المجعي المتحدث باسم “بركان الغضب” بشأن الهجوم على مدينة ترهونة.

وأوضح أن قوة اللواء التاسع مرابطة في مواقعها المتقدمة بالقرب من طرابلس ويتلقون أوامرهم من غرفة العمليات العسكرية أما مهمة الدفاع عن ترهونة فهذه أوكلت لشباب ترهونة الصامد بحسب تعبيره.

كما قال رئيس مجلس مشائخ ترهونة” إنه يدعو المجعي للحضور لمدينة ترهونة هو وقواته لنستقبله بما استقبلنا به أسياده الطليان يوم الشقيقة التاريخي”.

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