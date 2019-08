الهلال الأحمر الليبي يختتم فعاليات المخيم التدريبي لإعداد القادة في البركت

المتوسط

أختتم بشعبة البركت التابعة للهلال الأحمر الليبي فرع غات فعاليات المخيم التدريبي لإعداد القادة الذي استهدف 45 مشارك من المتطوعين تحت شعار ( من أجل قيادة فعالة) بحضور مسؤلي فرع الهلال الأحمر الليبي غات وجمع من الشخصيات العامة و اعيان المنطقة.

تضمن المخيم طيلة الايام التدريبية الأربعة العديد من المحاضرات النظرية و التدريبات العملية حول حركة الهلال الأحمر ومجال الاسعافات الأولية.

وخلال الأحتفالية استعرض المتدربين المهارات التي اكتسبوها خلال المخيم إلى جانب سيناريو يحاكي كيفية التدخل والاستجابة للحالات الحوادث.

ويهدف المخيم إلى رفع قدرات القادة بالشعبة في إطار الخطة التدريبية للهلال الأحمر بفرع غات التي يسعى من خلالها أن تكون فرق الهلال الأحمر في الجاهزية للتعامل مع أي طارئ.

