مفوض الهجرة يدعو لمزيد من عمليات الإجلاء الطارئ من ليبيا

دعا مفوض الهجرة ديميتريس أفراموبولوس، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة إجراء المزيد من عمليات الإجلاء الطارئ من ليبيا، مؤكدا دعوته إلى إعادة توطين اللاجئين الأكثر ضعفًا من مخيمات اللجوء في البلدان المؤقتة التي تم نقلهم إليها لتجنيبهم مخاطر الحرب الدائرة في ليبيا.

وفي حديثه لصحيفة دي فيلت الألمانية، حث أفراموبولوس دول الاتحاد الأوروبي على استقبال اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من ليبيا إلى النيجر على وجه الخصوص، نظرا لقدرة النيجر على استضافتهم.

وقال أفراموبولوس “أدعو جميع الدول الأعضاء إلى تكثيف جهودهم لإعادة التوطين وتنفيذ التزاماتهم باستقبال اللاجئين في أقرب وقت ممكن”.

وأضاف “يجب أن نجعل إعادة التوطين أولوية إذا أردنا دعم الدول الشريكة التي استقبلت اللاجئين” متابعا “من المهم أيضًا تزويد اللاجئين الذين يرغبون في الذهاب إلى أوروبا بطرق آمنة للوصول إلى هدفهم، بحيث لا يستوجب عليهم العودة إلى طرق بحرية وبرية خطيرة وغير قانونية”.

وأوضح أفراموبولوس أنه قد تم إعادة توطين حوالي 35 ألف لاجئ في الاتحاد الأوروبي خلال العامين الماضيين مؤكدا أن هذا العدد يعد أعلى من أي وقت مضى.

