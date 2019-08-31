غوتيريش: المهاجرون في ليبيا يعانون التعذيب والابتزاز

استعرض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الانتهاكات التي يعاني منها المهاجرون في ليبيا.

وقال غوتيريش في تقرير قدمه لمجلس الأمن عن الأوضاع في ليبيا خلال العام الجاري إنه يوجد 4900 لاجئ ومهاجر في مراكز احتجاز تشرف عليها هيئة حكومية مبينة أن من بين هذا العدد يوجد 3500 شخص معرضون للمعارك الدائرة في طرابلس وما حولها أو يوجدون في أماكن قريبة منها مضيفا “تشير التقارير إلى أن عددا إضافيا غير معروف من الأشخاص يوجدون في مرافق احتجاز غير رسمية أخرى وفي أوضاع غير مأمونة”.

وسلط غوتيريش في تقريره الضوء على المعاملة التي يتلقاها المهاجرون مبينا أنهم يعانون “الحرمان من الحرية والاحتجاز التعسفي في أماكن احتجاز رسمية وغير رسمية والتعذيب بما في ذلك العنف الجنسي والاختطاف للحصول على فدية والابتزاز والعمل القسري والقتل غير المشروع “بالإضافة إلى أنهم يعانون “نقص الغذاء والماء والرعاة الصحية”.

وأشار التقرير إلى أنه كان من بين مرتكبي الانتهاكات “مسؤولون حكوميون وأفراد ينتمون إلى جماعات مسلحة ومهربون ومتاجرون بالبشر وأفراد من عصابات إجرامية” مشيرا إلى زيادة عدد المحتجزين بسبب زيادة عملات الاعتراض في عرض البحر”.

وأضاف غوتيريش أن البعثة رصدت تقارير تفيد بوقوع “حوادث مميتة في مراكز الاحتجاز الرسمية في طريق السكة وقصر بن غشير والزاوية وسبها” مضيفة في “29 يوليه دعا المبعوث الأممي غسان سلامة إلى إغلاق جميع مراكز الاحتجاز لافتقارها للتدابير الكفيلة بمعالجة هذه الظروف.

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