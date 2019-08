قوات الجيش تستهدف تمركزات قوة حماية غريان

المتوسط

قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة إن سلاح الجو استهدف صباح اليوم تمركزات قوة حماية غريان، المشكلة من شورى بنغازي الإرهابي ومجموعة القاعدة التابعة لأبوعبيدة الزاوي وعدد من المرتزقة التشاديين الذين جلبهم جويلي.

وأكد المركز مقتل اثنين من عناصر المليشيات وجرح أربعة آخرين وتدمير عدد من آلياتهم.

هذا وتشهد محاور القتال جنوب العاصمة هدوءا شبه تام بعد معارك شهدتها محاور السبيعة ووادي الربيع والزطارنة.

