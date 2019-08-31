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قوات الجيش تستهدف تمركزات قوة حماية غريان

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط
قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة إن سلاح الجو استهدف صباح اليوم تمركزات قوة حماية غريان، المشكلة من شورى بنغازي الإرهابي ومجموعة القاعدة التابعة لأبوعبيدة الزاوي وعدد من المرتزقة التشاديين الذين جلبهم جويلي.
وأكد المركز مقتل اثنين من عناصر المليشيات وجرح أربعة آخرين وتدمير عدد من آلياتهم.
هذا وتشهد محاور القتال جنوب العاصمة هدوءا شبه تام بعد معارك شهدتها محاور السبيعة ووادي الربيع والزطارنة.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • يجب على كل المدن الليبية انشاء قوى شعبية مساندة للجيش تسمى قوة مكافحة الخوان المفسدين وهى قسمين قسم عسكرى للتصدى لخلايهم النائمة والجزء الثانى ثفافى لتوعية المواطنين بفكر الاخوان العنصرى وعدم ولاؤهم للوطن ويعتبر من لم يبيع عقله ويصبح امعة للمرشد فهو كافر رغم انهم ابعد الناس عن المعاملات الاسلامية المعروفة صدق وامانة وحب الخير فهم يتنفسون الكذب ويغدرون باقرب المقربين لهم فالاخوان لا عهد لهم ولا امان من زمان فهم فى المعاملات يهود يظنون انهم شعب الله المختار بينما الاسلام الصحيح كما علمنا رسولنا الكريم الناس سواسية كاسنان المشط .وان من لا يرحم الناس لا يرحمه الله .فاذا كانت امرأة دخلت النار لانها عذبت قطوز فما بالنا بمن يعذب المسلمين ويقتلهم طمعا فى سلطة او جاه زائل انهم اخوان الشياطين

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