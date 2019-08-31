المدارس الأفريقية تحتفل في سبها

أقيم بالمسرح الشعبي في مدينة سبها حفل فني لمدارس الجالية الأفريقية بمناسبة انتهاء العام الدراسي.

وتضمن الحفل فقرات فنية وعروضا مسرحية ولوحات راقصة جسدت التراث والتقاليد الأفريقية.

وتتوزع المدارس الأفريقية في أحياء المهدية والجديد والقرضة ويدرس فيها قرابة 700 طالب.

وعلى الرغم من صغر حجم مقر مدرسة الاتحاد الأفريقي وازدحام الفصول وقلة الإمكانات إلا أن الفرحة كانت تعلو وجوه الطلاب بهذا الحفل الذي جاء تتويجا لعام دراسي كان حافلا بالعديد من المحطات الصعبة من انقطاعات الكهرباء والاشتباكات والظروف الأمنية والاقتصادية غير المستقرة.

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