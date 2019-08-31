غارات جوية على مواقع قوات الوفاق في غريان

شنت مُقاتلات الجيش الوطني غارات جوية على مواقع متفرقة تتبع قوة حماية غريان التابعة لحكومة الوفاق.

وأكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات المنطقة الغربية أن الضربات الجوية كبّدت قوات الوفاق خسائر في الأرواح والآليات.

وشهدت مواقع متفرقة من ضواحي غريان اشتباكات عنيفة منذ نحو أسبوع بين قوات الجيش الوطني والمجموعات الموالية لحكومة الوفاق.

وتقدّم الجيش الوطني حينها نحو منطقة غوط الريح، ثم منطقتي الكليبة وبني وزير المتاخمتين لمدينة غريان.

وسبق أن أكدت شعبة الإعلام الحربي أن القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، يتابع ويشرف بشكل مباشر على سير العمليات العسكرية بالمنطقة.

وكان الناطق باسم وزارة الداخلية في حكومة الوفاق العميد مبروك عبدالحفيظ، قد أكد منذ يومين أن الأوضاع في مدينة غريان “تحت السيطرة عسكريا وأمنيا”.

وأضاف عبدالحفيظ في تصريحات نقلتها إدارة التواصل، الخميس، أن غريان تحت سيطرة عسكرية من غرفة العمليات المشتركة التابعة لقوات الوفاق، وأمنيا من قبل أجهزة وزارة الداخلية وعلى رأسها مديرية أمن غريان.

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