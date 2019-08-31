بعد إعلان حالة النفير … تسييري طبرق وحكمائها يطالبون صال بالتدخل لحل مشكلة المياه

أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق وحكمائها من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بالتدخل لحل مشكلة نقص المياه بالمدينة التي تهدد أكثر من 300 ألف مواطن .

وجاءت هذه المطالبة خلال اجتماع عقده رئيس مجلس النواب بمدينة القبة اجتماعًا اليوم السبت مع رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية طبرق وعدد من حكمائها لمناقشة نقص المياه بمدينة طبرق .

وقد ناقش تسييري طبرق وحكمائها أزمة المياه التي تمر بها المدينة بسبب عطل محطة التجلية المصدر الوحيد بالمدينة .

تسييري طبرق أكد على رئيس مجلس النواب بضرورة التدخل السريع لدى الوزارات المختصة لتفعيل العقد المبرم مع شركة “سيدوم” الفرنسية الخاص بصيانة محطة التحلية لأنها الشركة المصنعة للمحطة عام 2000 .

ومن جهته، أكد عقيلة صالح للمجلس التسييري وحكماء طبرق أنه سيتدخل لحث الحكومة لإيجاد حل عاجل لمدينة طبرق من أجل توفير المياه .

كما ناقش تسييري طبرق رئيس مجلس النواب آلية تفعيل مصنع تدوير القمامة وعدد من الأمور التي تخص المجلس التسييري وتعنى بخدمات المواطن بمدينة طبرق .

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