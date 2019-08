غريان.. سلاح الجو الليبي يطارد الإرهابيين في غريان

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أن سلاح الجو الليبي استهدف صباح اليوم السبت تمركزات قوة حماية غريان، ما أدى إلى مقتل اثنين من قوات حكومة الوفاق وتدمير آلياتهم.

وقال آمر شعبة التوجيه المعنوي خالد المحجوب، إن القوة التي استهدفها سلاح الجو تتشكل من شورى بنغازي الإرهابي، ومجموعة القاعدة التابعة لابوعبيدة الزاوي وعدد من المرتزقة التشاديين الذين جلبهم أسامة جويلي، مؤكد مقتل أثنين، وإصابة أربعة آخرين.

