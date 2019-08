أكد رئيس مجلس مشائخ ترهونة الشيخ صالح فاندي جاهزية أبناء قبائل ترهونة كافة لصد أي هجوم محتمل من قبل من وصفهم بـ “مليشيات بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق”.

وأوضح فاندي أن قوة اللواء التاسع مرابطة في مواقعها المتقدمة بالقرب من طرابلس ويتلقون أوامرهم من غرفة العمليات العسكرية أما مهمة الدفاع عن ترهونة فهذه أوكلت لشباب ترهونة الصامد بحسب تعبيره.

The post ترهونة.. أبناء القبائل تستعد لصد أي اعتداء على المدينة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية