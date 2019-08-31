مفوضية الهجرة: 35 ألف لاجئ تمت إعادة توطينهم في الاتحاد الأوروبي خلال عامين

دعا مفوض الهجرة ديميتريس أفراموبولوس، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة إجراء المزيد من عمليات الإجلاء الطارئ من ليبيا، وإعادة توطين اللاجئين الأكثر ضعفا من مخيمات اللجوء في البلدان المؤقتة التي تم نقلهم إليها.

وفي حديثه لصحيفة دي فيلت الألمانية، حث أفراموبولوس دول الاتحاد الأوروبي على استقبال اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من ليبيا إلى النيجر على وجه الخصوص، نظرا لقدرة النيجر على استضافتهم، مضيفا أنه يجب جعل إعادة التوطين أولوية لدعم الدول الشريكة التي استقبلت اللاجئين، وأن من المهم تزويد اللاجئين الذين يرغبون في الذهاب إلى أوروبا بطرق آمنة.

وأوضح أفراموبولوس أنه قد تمت إعادة توطين حوالي خمسة وثلاثين ألف لاجئ في الاتحاد الأوروبي خلال العامين الماضيين، مؤكدا أن هذا العدد يعد أعلى من أي وقت مضى.

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