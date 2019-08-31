تبادل الجاثمين بين الهلال الأحمر فرع طرابلس وترهونة

العنوان_ترهونة أفاد الهلال الأحمر فرع ترهونة بإجراء عملية تبادل جثث اليوم السبت، سلم فيها جثتين إلى فرع الهلال بطرابلس، واستلم جثة، جرى نقلها إلى مستشفي ترهونة العام. واستلم الهلال الأحمر ترهونة منتصف الشهر الجاري سبعة جثامين من مكتب الهلال الأحمر بمنطقة الأصابعة، وسلم اثني عشر جثمانا لمليشيات حكومة الوفاق. وأوضحت الأمانة العامة لجمعية الهلال الأحمر …

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