تبادل الجاثمين بين الهلال الأحمر فرع طرابلس وترهونة

العنوان_ترهونة أفاد الهلال الأحمر فرع ترهونة بإجراء عملية تبادل جثث اليوم السبت، سلم فيها جثتين إلى فرع الهلال بطرابلس، واستلم جثة، جرى نقلها إلى مستشفي ترهونة العام. واستلم الهلال الأحمر ترهونة منتصف الشهر الجاري سبعة جثامين من مكتب الهلال الأحمر بمنطقة الأصابعة، وسلم اثني عشر جثمانا لمليشيات حكومة الوفاق. وأوضحت الأمانة العامة لجمعية الهلال الأحمر …
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قتلانا فى الجنة وقتلى المليشيات فى النار فقتلانا كانوا يدافعون عن اموال واعراض الشعب الليبى وكرامته وسيادته وقلتى الخوان باعو وطنهم وقبضوا الثمن نن قطرائيل هم مأجورين من مليشيات موزه حمالة الحطب امرأت حمد ابولهب وابنه ابوجهل تميم سخروا اموال قطر لعمل قذر لنشر الفتنة وهدم جيوش المسلمين ومن يعمل لحساب قطر فهو كلب قذر لانه يساهم فى هدم جيش وطنه لصالح الصهاينة كما فعلوا مع باقى الجيوش فى الخراب العبرى بهدف الاستعداد لهدم المسجد الاقصى وبناء هيكلهم المزعوم اثناء اقتتال المسلمين بدعم من سفهاء المسلمين من مشايخ الضلال من الاتحاد العالمى لعملاء المسلمين لبنى صهيون الذى يضم شر خلق الله من مشايخ الشيطان على راسهم مفتى الارهاب القرداوى ويدعمه فكريا الخريانى وامثاله من المتخلفين عقليا من سفهاء المسلمين ربنا لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
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