بعد إغلاقها لـ3 أشهر جامعة طبرق تفتح أبوابها

عقد عميد جامعة طبرق المكلف اجتماعا مع عمداء الكليات بالجامعة وذلك لبحث تدارس الخطة الدراسية القادمة بعد إغلاق الجامعة لمدة ثلاثة أشهر.

وجاء افتتاح الجامعة بعد التعليمات الصادرة عن وزير التعليم بالحكومة المؤقتة فوزي بومريز بعقد هذا الاجتماع، إضافة إلى مساعي رئيس مجلس النواب وعميد بلدية طبرق خدمة للطلبة الذين توقفت دراستهم نتيجة الإغلاق، خاصة أن العديد منهم قد أجرَوا بعض الامتحانات قبل أن تغلق الجامعة أبوابها ولم يكملوا مشوارهم الدراسي.

يشار إلى أن شباناً ينتمون إلى إحدى قبائل مدينة طبرق، كانوا قد أقفلوا بوابات جامعة المدينة احتجاجا على قرار تكليف رئيس جديد للجامعة وإقالة الرئيس السابق عبدالعزيز بوحليقة لتحقيق مطالب قبلية بإلغاء التكليف الجديد.

وأظهرت صور تم تداولها حينها في منصات التواصل الاجتماعي شبانا وهم يغلقون بوابات الجامعة بالسلاسل الحديدية، كما خطوا على أسوار الجامعة عبارة “إيقاف”، فيما لم يصدر عن الجامعة أي توضيح حول الحادثة.

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