قتيل و9 جرحى في عملية طعن قرب مدينة ليون الفرنسية

العنوان_ليون

قُتل شخص وجُرح ستة في هجوم نفذه شخص يحمل سكيناً السبت 31 أغسطس (آب) 2019، في فيلوربان قرب مدينة ليون وسط شرقي فرنسا. وأكدت الشرطة أنها ألقت القبض على منفذ الاعتداء.

جهاز الإطفاء أفاد من جهته بأن شاباً في الـ19 من العمر قُتل وجُرح تسعة آخرون، من بينهم ثلاثة بحالة خطرة، في هجوم بالسلاح الأبيض قرب مدينة ليون الفرنسية.

كما أوضح مصدر في الشرطة أن أحد الجرحى في وضع حرجٍ جداً.

وفتحت النيابة العامة في المدينة تحقيقاً في الاعتداء، في حين لا تزال النيابة العامة المتخصصة بقضايا الإرهاب تتفحص الموقع قبل أن تستلم الملف.

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