مدير شركة خدمات النظافة ترهونة يناشد الحكومة المؤقتة الإسراع في صرف مرتبات العاملين في الشركة

ترهونة 31 أغسطس 2019 (وال) – ناشد مدير إدارة شركة خدمات النظافة ترهونة، الحكومة الليبية المؤقتة الإسراع في إيجاد حل للعاملين في الشركة حيث إنهم لم يتقاضوا مرتباتهم مند 6 أشهر.

وطالب مدير إدارة الشركة من الجهات المعنية مد الشركه بالمعدات الخاصه بالعمل.

يشار إلى أن الشركة تقوم بتوزيع العمل على مدار اليوم على فترتين الصباحية والمسائية بكامل الأحياء السكنية بالمدينة على بلرغم من نقص الآليات والمواد المستعملة في الشركة. (وال – ترهونة) ع ع / هــ ع

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