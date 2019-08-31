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مدير شركة خدمات النظافة ترهونة يناشد الحكومة المؤقتة الإسراع في صرف مرتبات العاملين في الشركة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

ترهونة 31 أغسطس 2019 (وال) – ناشد مدير إدارة شركة خدمات النظافة ترهونة، الحكومة الليبية المؤقتة الإسراع في إيجاد حل للعاملين في الشركة حيث إنهم لم يتقاضوا مرتباتهم مند 6 أشهر.

وطالب مدير إدارة الشركة من الجهات المعنية مد الشركه بالمعدات الخاصه بالعمل.

يشار إلى أن الشركة تقوم بتوزيع العمل على مدار اليوم على فترتين الصباحية والمسائية بكامل الأحياء السكنية بالمدينة على بلرغم من نقص الآليات والمواد المستعملة في الشركة. (وال – ترهونة) ع ع / هــ ع

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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