عبر تطبيق “واتس اب” .. العبيدي يعلن توفير جوازات للحالات الطارئة فقط

أخبار ليبيا 24 – خاص

أفصح معاون رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بالمنطقة الشرقية عميد حمدي العبيدي عن “إنقاذ” منظومة الجوازات من انهيار كان قد يتسبب في فقدان كافة البيانات، مؤكدا أن العمل جار لترقية النظام وتطويره.

جاء ذلك في كتاب وجهه العبيدي إلى رؤساء فروع واقسام ومكاتب المنطقة الشرقية.

العبيدي أشار إلى أن تطوير النظام يحتاج إلى فترة زمنية لم يحددها، الأمر الذي يفرض التعامل مع المنظومة بأقل قدر ممكن من “الأحمال الإضافية” إلى حين ترقيتها .

وأوضح البيان أن كل الأخطاء التي وقعت في السابق تعد شأن داخلي وتتحمل المصلحة وحدها “وزره”، مؤكدة بأنه لا ينبغي للمرضى والحالات العاجلة تحمل تبعات ذلك، مؤكدة التزامها بتوفير جوازات سفر للحالات الطارئة.

وأكد الكتاب على العاملين في مراكز الجوازات بضرورة تطبيق القانون والابتعاد عن “المحاباة والوساطة”، وتقديم الخدمات لمستحقيها دون تمييز.

وطالب العبيدي العاملين في الفروع بإعداد قوائم وإرسالها عبر تطبيق ”واتس آب” على الرقم المخصص والذي يتابعه شخصيا لسرعة إتمام المعاملات العاجلة بعد استيفاء كافة الإجراءات والتخزين بالمنظومة لإتمام إجراءات الحالات المستعجلة، مشيرًا إلى أن الأمر سيحتاج إلى فترة بسيطة حتي تعود الأمور إلى طبيعتها.

الجدير بالذكر أن وكالة اخبار ليبيا 24 أجرت عدة لقاءات مع رئيس مصلحة الجوازات والجنسية عميد جمعة غريبة ومعاونة بالمنطقة الشرقية عميد حمدي العبيدي أفادو أن العمل جاري لترقية النظام وحل جذري لمشكلة حصول المواطن على جواز سفر.

وكانت مصلحة الجوازات والجنسية أعلنت في يوليو الماضي التوقف عن استلام طلبات جوازات السفر، وأكد معاون رئيس المصلحة بالمنطقة الشرقية أنه اوقف استلام طلبات الجوازات جاء بسبب الأعطال في منظومة التصوير ونفاد خام جواز السفر بقسم الطابعة حيث بلغ عدد معاملات المواطنين المكدسة في المنطقة الشرقية والتي قام أصحابها بالتصوير وينتظرون طباعة جوازاتهم أكثر من 48 ألف معاملة .

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