«داخلية الموقتة» توفر مختبر ومعمل جنائي متنقل

أعلنت الإدارة العامة للآليات بوزارة الداخلية بالحكومة الموقتة عن توفيرها «مختبر ومعمل جنائي متنقل».

وأوضح مكتب الإعلام الأمني أن «الإدارة العامة للآليات جهزت سيارة إسعاف وفقا لأعلى المستويات تضم مختبرا ومعملا جنائيا»، وفقًا للصفحة الرسمية لمديرية أمن بنغازي.

وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة توفر غرفة عمليات متنقلة للبحث الجنائي

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن وزير الداخلية بالحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف، سلم عدد من مديريات الأمن ومراكز الشرطة والإدارات المختلفة بوزارة الداخلية سيارات وآليات ومتخصصة في العمل الأمني.

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