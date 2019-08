الأمين العام للأمم المتحدة: نزوح 104875 فرد خلال اشتباكات طرابلس

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الاشتباكات في طرابلس أدت إلى نزوح 104875 فرد.

وقال غوتيريش في تقرير قدمه لمجلس الأمن عن الأوضاع في ليبيا خلال العام الجاري أنه منذ بدء اشتباكات طرابلس في 4 أبريل الماضي فر نحو 104875 فرد من ديارهم يعتقد أن نصفهم من الأطفال.

وأشار غوتيريش إلى أن السلطات المحلية أنشأت 47 ملجأ جماعيا يأوي حوالي 4000 شخص من النازحين من طرابلس فيما ظل أكثر من 100.000 مدني في المناطق المتاخمة لخطوط المواجهة وأكثر من 400.000 آخرين في المناطق المتضررة بشكل مباشر من الاشتباكات.

