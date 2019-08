سرت.. توزيع 1500 حصة مساعدات غذائية على الأسر الفقيرة

وزعت جمعية الإمداد الخيرية مصراتة الشريك لمنظمة الغذاء العالمي التابع للامم المتحدة وبالتنسيق مع لجنة الأزمة والطوارئ ببلدية سرت 1500 حصة مساعدات غذائية على الأسر المحتاجة وعلى الأرامل والمطلقات بسرت

وقال الناطق الرسمى بالمجلس البلدى سرت مدير الإعلام ببلدية سرت محمد الاميل فى تصريح صحفى، إن الهدف من دلك هو التخفيف من معاناة العائلات المعوزة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها بلادنا هذه الفترة.

