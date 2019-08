عقد عميد جامعة طبرق المكلف اجتماعا مع عمداء الكليات بالجامعة وذلك لبحث تدارس الخطة الدراسية القادمة بعد إغلاق الجامعة لمدة ثلاثة أشهر.

وجاء افتتاح الجامعة بعد التعليمات الصادرة عن وزير التعليم بالحكومة المؤقتة فوزي بومريز بعقد هذا الاجتماع، إضافة إلى مساعي رئيس مجلس النواب وعميد بلدية طبرق خدمة للطلبة الذين توقفت دراستهم نتيجة الإغلاق، خاصة أن العديد منهم قد أجرَوا بعض الامتحانات قبل أن تغلق الجامعة أبوابها ولم يكملوا مشوارهم الدراسي.

The post بأمر وزير تعليم المؤقتة.. جامعة طبرق تفتح أبوابها من جديد appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية