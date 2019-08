المجلس البلدي القرضة يعقد ندوة حول «زواج الليبيات من الأجانب»

عقدت بقاعة المجلس البلدي ببلدية القرضة في وادي الشاطئ، ندوة حول ظاهرة زواج الليبيات من الأجانب في ظل القانون الليبي، حيث تناولت الندوة التي أشرفت عليها المنظمة الدولية للقيادات الشبابية عدة محاور، منها التعريف بهذه الظاهرة وأسبابها، ونظرة المجتمع والانعكاسات والآثار المترتبة عليها، إضافة إلى الشروط والضوابط التي وضعها القانون الليبي بالخصوص؛ حيث ناقش الحاضرون أهمية منح المرأة الليبية حقوقها، إضافة إلى حق أبنائها في التعليم.

وخرجت الندوة بعدد من التوصيات، من بينها تفعيل دور الشؤون الاجتماعية بالبلديات، وأن تكون هي الجهة الرسمية لإكمال زواج الليبيات من الأجانب.

