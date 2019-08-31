انطلاق دورة فنون المناظرة في ترهونة

نظم نادي ترهونة للمناظرات مخيما تدريبيا مكثفا بمقر مكتب الثقافة بالمدينة وذلك لضم الأعضاء الجدد المنتسبين إليه وتدريبهم على المناظرات.

وأقيم خلال المخيم العديد من المناظرات الحماسية حول عدة قضايا وموضوعات خلافية لتيسير الحوار بين من يؤيد ومن يعارض ولإكساب المشاركين مهارات المحاورة والنقاش.

وتعلم المنتسبون خلال يومين متتاليين من التدريب مهارات المناظرة والأساليب الحضارية للحوار للدفاع عن القضايا التي يتبنونها بموضوعية وحجج وبتفكير منطقي بعيدا عن الانحياز والتطرف وكذلك احترام قناعات الغير.

وقد أوقف النادي نشاطه الأشهر الماضية نتيجة لبعض الصعوبات والمشاكل اللوجستية ولكنه يعود الآن ليحتوي الشباب ويصقل مهاراتهم ويهيئهم للقيام بالمشاركة في المحافل والأنشطة المقبلة ولبناء ليبيا التي تحتوي الجميع.

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