حملة لإحياء مكتبة جامعة بنغازي

افتتح في بنغازي بمقر النشاط داخل الجامعة حملة اطلاق وسم #كتاب والتي تهدف لجمع أكبر عدد من الكتب للمكتبة المركزية للجامعة.

وتهدف الحملة التي أطلقت داخل جامعة بنغازي لجمع أكبر عدد من الكتب من المواطنين لتكون ضمن أرفف المكتبة المركزية بالجامعة.

وتستمر الحملة لثلاثة أيام وقد لاقى اليوم الأول حضور عدد غفير من المهتمين والمثقفين إضافة إلى أعضاء هيئة التدريس ورئيس الجامعة.

وقد رفع الحملة شعار “إحياء مكتبة بنغازي” والتي يصبو المنظمون من خلالها إلى أن تعود جامعة بنغازي كما كانت منبرا للباحثين ومزارا لكل محبي القراءة والاطلاع، وهي بادرة قل ما تحدث لعلها تكون مثالا يحتذى لتتكرر في جل المدن الليبية.

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