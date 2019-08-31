المجبري: يجب العمل على حل توافقي بين الأطراف الليبية

أكد عضو المجلس الرئاسي المستقيل فتحي المجبري ضرورة العمل على حل تتفق عليه كافة الأطراف في ليبيا، مشددا على ضرورة وجوب أن يستند الحل إلى شرعية سياسية مستمدة من الجسم الوحيد المنتخب في ليبيا المتمثل في مجلس النواب.

كما طالب المجبري في تصريحات لسبوتنيك بضرورة ترتيب الوضع الأمني بالاعتماد على المؤسستين العسكرية والشرطية وعدم الاستعانة بالمليشيات.

وأشار المجبري إلى أن العمليات العسكرية هي انعكاس لحالة الانسداد السياسية وأن إعادة تشكيل مجلس أو حكومة لا يتوقف على الأشخاص بقدر ما يتوقف على التوافق بين الأطراف كافة.

يشار إلى أن المجبري أكد في تصريحات سابقة عدم وجود “جماعات متطرفة” ضد الجيش الوطني في المنطقتين الشرقية والجنوبية، مشيرا إلى أن المساحة الرافضة للجيش لا تتعدى 80 كيلومترا حول طرابلس فقط، مبينا أن جميع الليبيين يواجهون خطرا واحدا وهو “الإرهاب” وعليهم مواجهته متحدين.

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