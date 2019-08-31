السراج يعقد اجتماعا تشاوريا مع نخب وفعاليات سياسية وثقافية واجتماعية

دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج إلى اجتماع للتشاور مع النخب والفعاليات السياسية والثقافية والاجتماعية لصياغة رؤية وطنية مشتركة، تمكن ليبيا من تجاوز الأزمة الراهنة.

وقال المكتب الاعلامي للوفاق إن الاجتماع تم مساء اليوم في أحد فنادق العاصمة بحضور أعضاء المجلس الرئاسي .

وطالب السراج الحضور بتقديم آرائهم وتصوراتهم لحلول عملية منطقية، لا تتجاهل ما يحدث اقليميا ودوليا من تطورات، وقال لا يجب ان ننتظر ما يعد في الخارج من قوالب بل يتوجب أن نكون مستعدين بمشروعنا الوطني.

وأشار السراج إلى مبادرته التي طرحها في يونيو الماضي التي تتلخص في عقد ملتقى يجمع كل الليبيين ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء، أو ارتكبوا انتهاكات وجرائم حرب، المؤمنين بالدولة المدنية ويرفضون عسكرة الدولة.. وان يمهد هذا الملتقى لانتخابات رئاسية وتشريعية.

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