تصادم بين ميليشيات الوفاق في طرابلس واختفاء لبعض القيادات

طرابلس 31 أغسطس 2019 (وال)- تعاني الميلشيات في طرابلس من حالة ضعف وتشتت، وسط اختفاء قادتهم وقلق الميليشياويين من تخلي قادتهم عنهم.

وتصادمت ميليشيات مصراتة وطرابلس، بسبب مصادرة الأخيرة لعدد من السيارات والآليات المسلحة لميشيات مصراتة، ما دفع الأخيرة، وتحديداً مليشيا مايعرف بلواء الصمود التي يقودها المطلوب دوليًا ومحليًا الميليشياوي صلاح بادي.

وكشفت مصادر بأنه قد تم تجهيز قوائم من أسماء لمجموعة من ميليشيات غنيوة وميليشيا مايعرف بثوار طرابلس للقبض عليهم.

وأشارت بأن هناك خلافات كبيرة بين قادة المليشيات على خلفية المواجهات التي حدثت بين ميليشيات مصراتة وطرابلس.

واختفى قادة الميلشيات المتمركزة في طرابلس منذ عدة أسابيع، بسبب قوة القوات المسلحة العربية الليبية. (وال – طرابلس) س م

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