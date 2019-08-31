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تغييرات في كوادر البعثة الأممية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رحب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة بمنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا الجديد يعقوب الحلو.

وأعرب سلامة عن خالص تقديره لنائبته ومنسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا ماريا ريبيرو وذلك عقب انتهاء مهام عملها في ليبيا الذي استمر عامين ونصف.

وأثنى سلامة على جهود ريبيرو الاستثنائية لتأمين جميع جوانب المساعدة الإنسانية، وبالأخص إلى المجتمعات المحلية الأشد ضعفا، بما في ذلك المدنيون المتضررون من النزاع والنازحون داخليا والمهاجرون واللاجئون.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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