تغييرات في كوادر البعثة الأممية

رحب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة بمنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا الجديد يعقوب الحلو.

وأعرب سلامة عن خالص تقديره لنائبته ومنسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا ماريا ريبيرو وذلك عقب انتهاء مهام عملها في ليبيا الذي استمر عامين ونصف.

وأثنى سلامة على جهود ريبيرو الاستثنائية لتأمين جميع جوانب المساعدة الإنسانية، وبالأخص إلى المجتمعات المحلية الأشد ضعفا، بما في ذلك المدنيون المتضررون من النزاع والنازحون داخليا والمهاجرون واللاجئون.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية