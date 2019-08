حققت قوات الجيش الليبي تقدماً في محور عين زارة بضواحي طرابلس، بعد اندلاع اشتباكات عنيفة مع المجموعات الإرهابية هناك .

ويتحرك الجيش الليبي في محاور مختلفة لتأمين خطوط إمداده بتأمين مدن الجنوب الليبي والدفع بتعزيزات وأرتال عسكرية لأول مرة لمدينة ترهونة.

