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تاكسي “رحال” في البيضاء وطبرق يناير القادم

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مدير تطوير الأعمال لشركة واصل الليبية للنقل المبروك الغزالي إن خدمة تطبيق رحال التي بدأت في بنغازي منتصف شهر يناير الماضي ستطلق خدمتها داخل مدينتي طبرق والبيضاء.

واستقبلت الشركة عددا من المتقدمين الراغبين في الحصول على فرصة اقتناء سيارة رحال بقرض أو أقساط محددة وذلك للعمل بها كسيارة أجرة داخل وخارج مدينة طبرق خلال الأيام القليلة القادمة.

ويعد مشروع رحال بادرة هي الأولى من نوعها في ليبيا أسسها وعمل عليها مصرف التجارة والتنمية وقد بدأت فعليا شركة “واصل” بتقديم خدمة “تاكسي رحال” داخل مدينة بنغازي.

وانطلقت خدمة “رحال” بسيارات حديثة وسائقين من الجنسين مدربين على برامج عدة من شأنها تقديم الخدمة بشكل أفضل للمواطنين وأصحاب الأعمال بعدما تلقوا دورات تدريبية على القيادة الوقائية وقواعد المرور.

ولاتعد خدمة نقل الركاب هي المهمة الوحيدة لـ”رحال” بل تشمل إيصال الطرود للمؤسسات والأفراد بالإضافة إلى خدمات النقل الأخرى بشكل آمن، حيث يتيح “رحال” لكافة زبائنه ميزة تتبع حركة السيارة وأماكن تنقلها مع إظهار بيانات السائق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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