اختتام دورة تدريبية لموظفي بلدية بنغازي

اختتمت بمقر ديوان بلدية بنغازي الدورة التدريبية حول تداول البيانات والمعلومات المؤسسية التي استهدفت موظفي البلدية.

الدورة اشتملت على عدة عناصر خاصة ما يتعلق بتداول البيانات وأنواعها ومميزات استخدامها إلى جانب التعريف بالمعلومات، وتهدف الدورة لمساعدة متخذي القرارات للتعرف على نظم المعلومات المستخدمة في المؤسسات والرفع من كفاءة الأداء الوظيفي للمستهدفين من الدورة.

يشار إلى أن رئيس المجلس التسييري لمدينة بنغازي صقر بوجواري كان قد صرح في وقت سابق بأن المدينة تشهد تنفيذ 200 مشروع من شأنها تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تقديم خدمات أفضل لهم.

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