“رئيس أركان الوفاق” يجتمع بأمري الكليات العسكرية

اجتمع رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوفاق فريق ركن محمد المهدي الشريف مع آمري الكليات العسكرية التابعة للرئاسة بطرابلس “الكلية العسكرية والكلية الجوية وكلية الدفاع الجوي والكلية البحرية وكلية الهندسة العسكرية”.

تناول الاجتماع –حسب المكتب الإعلامي للرئاسة- تذليل الصعاب التي تواجه إدارة الكليات العسكرية بطرابلس في تنفيذ واجباتها على أكمل وجه وتهيئة الظروف الملائمة لفتح باب القبول للطلبة الجامعيين وحملة الشهادات الثانوية العامة لعام 2019 – 2020 .

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