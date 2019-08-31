اخبار ليبيا الان

“رئيس أركان الوفاق” يجتمع بأمري الكليات العسكرية

تم النشر منذُ 25 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اجتمع رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوفاق فريق ركن محمد المهدي الشريف مع آمري الكليات العسكرية التابعة للرئاسة بطرابلس “الكلية العسكرية والكلية الجوية وكلية الدفاع الجوي والكلية البحرية وكلية الهندسة العسكرية”.

تناول الاجتماع –حسب المكتب الإعلامي للرئاسة- تذليل الصعاب التي تواجه إدارة الكليات العسكرية بطرابلس في تنفيذ واجباتها على أكمل وجه وتهيئة الظروف الملائمة لفتح باب القبول للطلبة الجامعيين وحملة الشهادات الثانوية العامة لعام 2019 – 2020 .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • ها يعلموهم ايه العقيدة الاخوانية المعادية للجيش الوطنى والولاء والانتماء للتنظيم الدولى .وكيف سيدرب طلبة كليات الدفاع الجوى فلا يوجد اى انظمة دفاع جوى سوى رشاشات لا قيمة لها مع الطيران المرتفع واين الطائرات التى يتدرب عليها الطلاب بعد تدميرها بالكامل عقب اعتدائها على الجيش الوطنى خريجى هذه الكليات لا قيمة لهم لان عقيدهم فاسدة فهم من مليشيات موزه

    رد