المتوسط:

أكد وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوفاق هشام ‎بوشكيوات ، تعليق حركة الملاحة الجوية بـ ‎مطار معيتيقة بعد تعرضه للقصف.

وكان مطار معيتيقة قد تعرض لسقوط عدة قذائف.

