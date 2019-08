المتوسط:

كشفت قناة العربية الإخبارية ‏إصابة عدد من الحجاج الليبيين القادمين من السعودية إثر سقوط قذائف على مطار معيتيقة بطرابلس.

وكان مطار معيتيقة قد تعرض لسقوط عدة قذائف.

