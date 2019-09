المتوسط:

أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق القصف الجوي لمطار معيتيقة مساء السبت.

واتهم المجلس، في بيان له اليوم الأحد، الجيش بتحمل مسئولية القصف مطالبا البعثة الأممية بعرض الواقعة أمام مجلس الأمن.

وأوضح المجلس، أن القصف أدى إلى تعليق الحركة الجوية لمطار معيتيقة وأربك المسافرين بينهم مرضى وحجاج.

