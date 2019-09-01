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انتشار أمني مكثف لتأمين مدينة بنغازي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شعبة الإعلام الحربي عبر صفحتها الرسمية عن خروج السرايا الأمنية التابعة لكتيبة طارق بن زياد وإنتشار وحداتها داخل مدينة بنغازي .

وقالت الشعبة إن السرايا المكلفة ستُلقي القبض على كل من تُسوّل له نفسه خلق الفتنة وزعزعة الوضع الأمني داخل المدينة-حسب ماورد في الخبر المنشور من قبل الشعبة .

كما أفاد جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة بعزمه القيام بجميع الإجراءات اللازمة لبسط الأمن داخل المدينة بتنسيق التعاون بين وحدات الشرطة العسكرية وكتائب طارق بن زياد و 166 و188 و106 و157 والحرس البلدي وقسم المرور ببنغازي.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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