انتشار أمني مكثف لتأمين مدينة بنغازي

أعلنت شعبة الإعلام الحربي عبر صفحتها الرسمية عن خروج السرايا الأمنية التابعة لكتيبة طارق بن زياد وإنتشار وحداتها داخل مدينة بنغازي .

وقالت الشعبة إن السرايا المكلفة ستُلقي القبض على كل من تُسوّل له نفسه خلق الفتنة وزعزعة الوضع الأمني داخل المدينة-حسب ماورد في الخبر المنشور من قبل الشعبة .

كما أفاد جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة بعزمه القيام بجميع الإجراءات اللازمة لبسط الأمن داخل المدينة بتنسيق التعاون بين وحدات الشرطة العسكرية وكتائب طارق بن زياد و 166 و188 و106 و157 والحرس البلدي وقسم المرور ببنغازي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية