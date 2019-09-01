السراج يستنجد بالـ “النخبة” لتجاوز الأزمة

دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج إلى اجتماع للتشاور مع النخب والفعاليات السياسية والثقافية والاجتماعية لصياغة رؤية وطنية مشتركة، تمكن البلاد من تجاوز الأزمة الراهنة.

جاءت مناشدة السراج من خلال لقاء عقد مساء أمس السبت في طرابلس بحضور أعضاء المجلس الرئاسي عبر كلمة أشار فيها إلى أن ليبيا تمر بمرحلة مفصلية، وتشهد صراعاً داخلياً تغذيه أطماع وأجندات خارجية-حسب وصفه.

وطالب السراج الحاضرين بتقديم تصوراتهم لحلول عملية منطقية، لا تتجاهل ما يحدث إقليميا ودولياً من تطورات، مضيفاً أنه لا يجب انتظار ما يعد في الخارج من قوالب بل يتوجب الاستعداد بمشروع وطني – حسب تعبيره.

وأشار السراج إلى مبادرته التي طرحها في يونيو الماضي التي تتلخص في عقد ملتقى يجمع كل الليبيين ممن لم “تتلطخ أيديهم بالدماء”، أو “ارتكبوا انتهاكات وجرائم حرب”، “المؤمنين بالدولة المدنية ويرفضون عسكرة الدولة” .. وأن يمهد هذا الملتقى لانتخابات رئاسية وتشريعية ، مؤكداً على على ما أسماه “دحر العدوان” وتقديم المسؤولين عن ما “وقع من انتهاكات جسيمة” إلى القضاء .

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