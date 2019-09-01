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مصادر أممية: غسان سلامة سيزور القاهرة لبحث وقف إطلاق النار في طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

كشفت مصادر أممية، أن المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، سيصل القاهرة خلال ساعات، ضمن المشاورات التي يقوم بها لتعظيم فرص الحل السياسي للأزمة الليبية، بالإضافة إلى رغبته في تحقيق توافق إقليمي ودولي على دعم العملية السياسية، ووقف إطلاق النار في طرابلس.

وذكرت المصادر، في تصريحات لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية، أن زيارة سلامة إلى القاهرة تأتي في ظل تحركات أوروبية لعقد مؤتمر دولي حول الأزمة الليبية بالتشاور مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأوضحت أنه من المقرر أن يلتقي المبعوث الأممي إلى ليبيا، مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، على أن تتطرق المشاورات إلى التوافق على ضرورة نزع فتيل الأزمة ووقف إطلاق نار شامل في البلاد ومكافحة الإرهاب.

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عن مصدر الخبر

جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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